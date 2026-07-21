Why Kyrgyz Citizens Are Turning Against China's Growing Footprint

China's expanding role in Kyrgyzstan has become increasingly hard to ignore. During the first half of 2026, Kyrgyzstan issued some 61,000 work visas, according to the Foreign Ministry's Consular Department, with about 60 percent going to Chinese citizens.
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