Экипаж Ми-28НМ ночью ликвидировали живую силу и технику ВСУ в Курской области

Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами Вертолет Ми-28НМ в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике украинской армии в приграничном районе Курской области с использованием нового тепловизора, сообщили в Министерстве обороны России.