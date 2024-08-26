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Петербургский дневник

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Экипаж Ми-28НМ ночью ликвидировали живую силу и технику ВСУ в Курской области

Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами Вертолет Ми-28НМ в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике украинской армии в приграничном районе Курской области с использованием нового тепловизора, сообщили в Министерстве обороны России.

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