Русская блогерша раскрыла стоимость услуг стоматологов в США: Удивятся многие

Услуги стоматологов в США, по словам Андерсон, крайне дорогие. В России ситуация в этой сфере куда лучшеБлогерша из России Нелли Андерсон опубликовала в своём YouTube-канале "Nellifornication" видео, где она рассказывает, сколько в США стоят услуги стоматологов.