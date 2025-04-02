Ученый Сеченовского университета указал на связь аутизма с дефицитом некоторых элементов

В День распространения информации о проблеме аутизма директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Скальный рассказал о факторах, которые могут поспособствовать развитию аутизма.
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