Россиянам рассказали, стоит ли покупать нарезанный арбуз

Если покупка уже нарезанного арбуза неизбежна, следует обратить внимание на условия его хранения Покупка уже разрезанного арбуза может представлять серьезную угрозу для здоровья, поскольку после повреждения кожуры в мякоть легко проникают болезнетворные бактерии.
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