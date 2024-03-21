В Краснодаре СКР расследует дело об осквернении воинского мемориала

В Краснодаре СКР расследует дело об осквернении воинского мемориалаВ Краснодаре передают материалы уголовного дела, возбужденного по факту осквернения мемориала, посвященного погибшим в период Великой Отечественной войны, из полиции для дальнейшего расследования СУ СКР по Краснодарскому краю.