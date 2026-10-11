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У всех MacBook Pro будет новый дизайн — инсайдеры раскрыли планы Apple

У всех MacBook Pro будет новый дизайн — инсайдеры раскрыли планы Apple

Apple к весне 2027 года обновит всю линейку ноутбуков MacBook Pro вслед за выходом топовой модели с сенсорным OLED-экраном в октябре этого года, утверждают инсайдеры.

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