У всех MacBook Pro будет новый дизайн — инсайдеры раскрыли планы Apple

Apple к весне 2027 года обновит всю линейку ноутбуков MacBook Pro вслед за выходом топовой модели с сенсорным OLED-экраном в октябре этого года, утверждают инсайдеры.
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