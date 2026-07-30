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Дэвид Рикардо: «Если Неймар хочет мою зарплату, чтобы приехать в «Динамо», я готов ему ее отдать. Было бы круто, если бы он приехал, он кумир всех бразильцев»

Дэвид Рикардо хотел бы видеть Неймара в составе « Динамо ». – Бителло сказал, что он позвал бы в «Динамо» Неймара.

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