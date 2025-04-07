Харьковский омбудсмен: ВСУ нарушают Женевские конвенции, атакуя мирных жителей

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Омбудсмен Харьковской области по правам человека и ребенка Виктория Колесник-Лавинская заявила, что действия Вооруженных сил Украины, направленные против мирных жителей региона, нарушают международные нормы и подпадают под определение военных преступлений.
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