Аскаров провел 2-й матч в НХЛ. Вратарь «Нэшвилла» вышел на 3-й период в игре с «Каролиной» и отразил все 6 бросков

Вратарь «Нэшвилла» вышел на замену в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:5). 21-летний россиянин заменил Юусе Сароса, отразившего 14 бросков из 19, после двух периодов.
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