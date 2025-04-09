Присутствие военных сил США в Европе связано с результатами переговоров по украинскому конфликту – глава Пентагона

Военное присутствие США в Европе остается обсуждаемым вопросом. В частности, необходимость сохранения американских сил на континенте связана, в том числе, и с результатами усилий по урегулированию конфликта на Украине, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет на совместной пресс-конференции с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего.