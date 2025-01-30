Минфин России не поддерживает индексацию потолка акциза на жидкую сталь

Минфин России выступает против индексации порогового значения акциза на жидкую сталь, которое сейчас составляет 30 тысяч рублей, на величину фактической инфляции, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.