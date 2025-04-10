Украинца Чалого* осудили на 16 лет за отправку посылок с бомбами

Второй Западный окружной военный суд приговорил киевлянина Вадима Чалого (включен в список экстремистов и террористов РФ) к 16 годам лишения свободы за покушение на теракт в отношении трех высокопоставленных офицеров Минобороны РФ.
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