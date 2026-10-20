Vice President of the USA Jay Dee Vance believes that Ukraine should not become a member of NATO. "We don't have any official alliances with Ukraine, as far as I know.
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