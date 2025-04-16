Минстрой хочет дифференцировать оплату капремонта

Федеральный законопроект о дифференцированной оплате капитального ремонта разрабатывается с учетом регионального опыта и будет представлен для обсуждения в этом году, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько .
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