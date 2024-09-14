Ждет ли Европу новый миграционный кризис

В мире насчитывается 281 миллион международных мигрантов. Если рассматривать глобально, причины миграции связаны с социально-экономическими факторами, такими как поиск лучшей жизни, вынужденное перемещение из-за кризисов и конфликтов.
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