Шольц: конфликт на Украине не должен перерасти в войну с Россией

БЕРЛИН, 10 февраля, ФедералПресс. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных теледебатов с кандидатом от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем призвал к борьбе против превращения конфликта на Украине в полномасштабную войну между Россией и НАТО.