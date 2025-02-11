Яркие изменения без видимых следов: шесть трендов в пластической хирургии в 2025 году

Эстетическая медицина с каждым годом развивается и становится более доступной и осознанной. Пластический хирург Александр Катков рассказал «Вечерней Москве», какие методики и направления станут особенно популярными в 2025 году.
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