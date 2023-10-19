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GFFN: у ПСЖ после ухода Месси и Неймара упали продажи билетов и начались проблемы со спонсорами

GFFN: у ПСЖ после ухода Месси и Неймара упали продажи билетов и начались проблемы со спонсорами

«Пари Сен-Жермен» столкнулся с проблемами после ухода нападающих Лионеля Месси и Неймара. По информации GFFN, клуб потерял около 15 млн подписчиков в соцсетях после ухода Месси, а также у ПСЖ начались проблемы со спонсорскими контрактами.

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