GFFN: у ПСЖ после ухода Месси и Неймара упали продажи билетов и начались проблемы со спонсорами

«Пари Сен-Жермен» столкнулся с проблемами после ухода нападающих Лионеля Месси и Неймара. По информации GFFN, клуб потерял около 15 млн подписчиков в соцсетях после ухода Месси, а также у ПСЖ начались проблемы со спонсорскими контрактами.