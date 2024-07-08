Диетолог назвала напитки, которые лучше не пить в жару

Виктория Безнебеева порекомендовала употреблять в жаркие дни как можно больше воды или травяного чаяАналитики подсчитали, что летом спрос на газированные напитки увеличился почти на 20%, но хорошего в этом мало.
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