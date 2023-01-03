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United Cup. Финал городов. Польша сыграет с Италией, Греция – с Хорватией, США – с Великобританией

В Австралии продолжается United Cup. Сегодня пройдут финалы городов – в них определятся полуфиналисты.

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