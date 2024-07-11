Иномарка сбила отца с 13-летним сыном на переходе в Геленджике

Иномарка сбила отца с 13-летним сыном на переходе в ГеленджикеВ Геленджике водитель на проспекте Геленджикском 22-летний водитель автомобиля Opel Astra сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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