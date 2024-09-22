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Волонтеры призвали водителей и пешеходов быть бдительными

Волонтеры призвали водителей и пешеходов быть бдительными! ⚠️⚠️⚠️ С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма, формирования безопасного поведения на дорогах, воспитания ответственных, дисциплинированных участников дорожного движения, волонтеры клуба "Доброволец" Центра молодёжи провели социально-значимые акции "Письмо водителю" и "Внимание! Дети!" В ходе акции ребята вручили участникам дорожного движения письма-обращения и памятки, в которых просили водителей и пешеходов быть взаимовежливыми и внимательными на дороге, ведь осенние условия требуют особой бдительности.

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