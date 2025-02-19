В Новосибирске на подпольного оружейника возбудили уголовное дело

Мужчина самостоятельно изготовил пистолет и патроны к нему.По материалам Управления Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса в отношении 34-летнего жителя Новосибирска, который организовал подпольную оружейную мастерскую.