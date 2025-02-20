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Захарова: призрак "наполеонизма" бродит по Европе

Захарова: призрак "наполеонизма" бродит по Европе

Global Look Press/Andreas Arnold/dpa Призрак "наполеонизма" бродит по Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что он является "гарантом" по обеспечению мира и безопасности.

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