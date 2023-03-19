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Австралия получила разрешение от США вооружить свой флот крылатыми ракетами Tomahawk

Австралия получила разрешение от США вооружить свой флот крылатыми ракетами Tomahawk

Австралия планирует закупить крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» морского базирования по сделке на сумму 985 миллионов долларов, которую одобрило агентство при Госдепартаменте США (DSCA), контролирующее экспорт американского оружия.

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