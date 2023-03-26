«Ак Барс» и «Авангард» 7-й раз сыграют в плей-офф КХЛ. Счет 3-3, омичи выиграли последние 3 серии

«Ак Барс» и «Авангард» 7-й раз сыграют в плей-офф КХЛ, омичи выиграли последние 3 серии. Казанцы прошли «Адмирал» (4-2) во втором раунде Кубка Гагарина и сыграют в финале Восточной конференции с «Авангардом», выбившим «Металлург» (4-0).
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