МС-21-310: российское крыло в небе Самолёт в полностью импортозамещённом облике совершил первый полёт в Иркутске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Зеленский пригроз...
- Украина практичес...
- ИМ Зеленский пригроз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым