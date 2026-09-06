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Минтранс намерен поддержать небольших авиапроизводителей

Минтранс намерен поддержать небольших авиапроизводителей

Малую авиацию будут поддерживать, так как она поможет обеспечить доступность сравнительно небольших и отдаленных поселков, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

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