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Последняя песня The Beatles "Now and Then" возглавила британский хит-парад

Последняя песня The Beatles "Now and Then" возглавила британский хит-парад

Британский хит-парад возглавила последняя песня группы The Beatles "Now and Then". Об этом сказано в заявлении компании Official Charts company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства.

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