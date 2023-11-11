Последняя песня The Beatles "Now and Then" возглавила британский хит-парад

Британский хит-парад возглавила последняя песня группы The Beatles "Now and Then". Об этом сказано в заявлении компании Official Charts company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии