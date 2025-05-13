МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 562 подписчика

«Для Трампа это самый страшный сценарий». Каковы шансы на прямые переговоры между Россией и Украиной и чем они завершатся?

«Для Трампа это самый страшный сценарий». Каковы шансы на прямые переговоры между Россией и Украиной и чем они завершатся?

В ночь на воскресенье, 11 мая, подводя итоги празднования Дня Победы, президент России Владимир Путин неожиданно заявил о необходимости прямых переговоров с Украиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх