Пентагон пригрозил Москве ядерной войной – если не «прогнется» под Киев: главные новости СВО за 14 мая

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. В Пентагоне допустили прямой конфликт РФ и США при эскалации на Украине, Евросоюз согласовал новый пакет санкций против Москвы, а на Западе забили тревогу после сходки европейских лидеров в Киеве.