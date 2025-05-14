Пентагон пригрозил Москве ядерной войной – если не «прогнется» под Киев: главные новости СВО за 14 мая

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. В Пентагоне допустили прямой конфликт РФ и США при эскалации на Украине, Евросоюз согласовал новый пакет санкций против Москвы, а на Западе забили тревогу после сходки европейских лидеров в Киеве.
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