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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сельские школы Карелии борются за право на существование

Процесс реорганизации малокомплектных школ запущен в трех районах Карелии В поселке Панозеро 29 октября состоится опрос местных жителей: согласны ли они с присоединением Панозерской школы к Кемской школе № 3.

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