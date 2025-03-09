"Сон дороже всего": собака курьезно отреагировала на выступление музыкантов на фестивале

В начале марта в перуанском городе Аякучо прошел фестиваль традиционной музыки, однако внимание зрителей и музыкантов привлекла собака, которая стала звездой интернета благодаря своей реакции на игру исполнителей.
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