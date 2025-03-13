Самолет авиакомпании S7 «застрял» в Узбекистане

Воздушное судно отстранили от эксплуатации из-за подозрения на наличие технической неисправности. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента с воздушным судном авиакомпании «Сибирь».
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