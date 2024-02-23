Байден анонсировал персональные санкции против Путина

Байден анонсировал персональные санкции против президента РФ Владимира Путина. Об этом Байден заявил сам после встречи с вдовой Навальной Юлией в Калифорнии “Завтра мы объявим о санкциях против Путина, который ответственен за его (Навального) смерть”, – заявил Байден после встречи с Навальной.
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