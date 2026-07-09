9 правил грамотной прокладки труб на участке

Канализационные трубы необходимо прокладывать на этапе начала устройства фундамента. Сеть закладывается под бетонное основание пола или в полость фундамента под домом (если стоят деревянные лаги), при этом не имеет значения, какой именно тип фундамента.
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