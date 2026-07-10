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Ричардс о Кукурелье: «Самый недооцененный левый защитник мира. Он прекрасно обороняется, читает игру, добавляет новое измерение в атаке. Не знаю, станет ли он увереннее после перехода в «Реал»

Экс-защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс высоко оценил Марка Кукурелью. Этим летом 27-летний защитник перешел в « Реал » из «Челси».

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