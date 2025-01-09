Депутат Немкин: кража данных через QR-коды будет популярна в 2025 году

Мошеннические схемы, такие как поддельные инвестиционные платформы и кража данных через QR-коды, скорее всего, останутся актуальными и в 2025 году, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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