ВС

Валерий Симоненко

Да потому, что он, Зеленский, хоть и сволочь,и всякий такой мерзавец и вор и прочая и прочая... но он НЕ ТРУС, хоть и клоун и вовсе НЕ ОФИЦЕР без погон! И не прячется, по бункерам.... И творит всё ЧТО ХОЧЕТ и над НАМИ, над Россией изгаляется,, а Путин трус вусмерть и НЕ МОЖКТ, НЕ способен что- либо с ним сжелать - он, Путин, слпабак,сколько бы он не енк выёживаося изображая из из себя ЧЁРТ ЗНАЕТ ЧТОЁ Он, Путин, шизнутый с детства на героях и сам себя воображает таким же... ПАРАНОЯ!Ё Э о клиник5аЁ! Его лечить надо, а гне ГОсударсьтвом рководить!