Происшествия
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Происшествия

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В Воронежской области полицейские вручили вид на жительство лицу без гражданства

В Воронежской области сотрудники Управления по вопросам миграции регионального главка успешно оказали государственную услугу по выдаче документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Российской Федерации.

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