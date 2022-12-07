Лишь единицы ответят на все вопросы по истории СССР, а вы сможете? – ТЕСТ

Советский Союз! Это время было уже навсегда, думали люди, пока оно не закончилось. СССР просуществовать почти 70 лет и занимал одну шестую часть суши.
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