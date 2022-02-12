«Адики» на миллион. Петербуржец делит квартиру с 600 парами коллекционных кроссовок

Коллекционеры винтажных кроссовок пали не боятся и в перестрелки из-за раритетов не вступают. Потому что у них правила жизни совсем не такие, как у бешеных сникерхедов.
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