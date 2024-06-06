В Торгово-промышленной палате России прошла встреча делегации Правового общества провинции Гуандун (КНР) с представителями ТПП РФ, МКАС и МАК при ТПП РФ

Встреча была проведена по инициативе китайской стороны с целью обмена опытом и углубления взаимодействия между арбитражными учреждениями России и Китая в целях расширения торгово-экономического сотрудничества между странами.
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