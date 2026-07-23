Бастрыкин: Наёмники ВСУ бросали гранаты в мирных жителей Курской области

Война — это всегда ад. Но даже в аду есть правила, которые человечество вырабатывало столетиями. Нарушение этих правил — не просто военное преступление, это маркер деградации, когда человек перестает быть человеком.
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