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Что за белые веснушки появляются на теле и опасны ли они, объяснили врачи

Что за белые веснушки появляются на теле и опасны ли они, объяснили врачи

К обычным веснушкам, которые становятся более заметными весной, все привыкли. Но что, если на коже появляются похожие небольшие пятнышки, только абсолютно белые? У вас есть такие? Что это значит и с чем связано, спросили у врачей.

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