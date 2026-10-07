Что за белые веснушки появляются на теле и опасны ли они, объяснили врачи

К обычным веснушкам, которые становятся более заметными весной, все привыкли. Но что, если на коже появляются похожие небольшие пятнышки, только абсолютно белые? У вас есть такие? Что это значит и с чем связано, спросили у врачей.
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