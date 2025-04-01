Группа американских сенаторов начала угрожать России

Группа из 50 сенаторов США требует усилить санкции при отказе РФ от переговоров Группа из 50 американских сенаторов готова проголосовать за ужесточение санкций США против России, говорится в совместном заявлении законодателей.
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