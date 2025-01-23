Вчера 22 января, перестало биться сердце нашей дорогой, мамы, бабушки, Борисовой Нины Зиновьевны. Не выразить словами всю боль утраты.
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Вчера 22 января, перестало биться сердце нашей дорогой, мамы, бабушки, Борисовой Нины Зиновьевны. Не выразить словами всю боль утраты.