Опытную партию чугунных «стаканов» изготовили для ВСМ

Специалисты Сукремльского чугунолитейного завода (СЧЗ, Калужская область) изготовили первую опытную партию специализированных опорных «стаканов» двух типов для армирования балок мостов и эстакад высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.
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