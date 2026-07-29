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Опытную партию чугунных «стаканов» изготовили для ВСМ

Опытную партию чугунных «стаканов» изготовили для ВСМ

Специалисты Сукремльского чугунолитейного завода (СЧЗ, Калужская область) изготовили первую опытную партию специализированных опорных «стаканов» двух типов для армирования балок мостов и эстакад высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

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