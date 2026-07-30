В Госдуме спрогнозировали судьбу Telegram после объявления Дурова террористом

Telegram ждет судьба, аналогичная Facebook и Instagram (обе принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), допустил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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